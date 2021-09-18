الأمم المتحدة.. 100 ترليون دولار قيمة العجز في برامج رؤية 2030

قال تقرير أعدته الأمم المتحدة، إن برامج علاج الفقر وتحقيق المساواة ومواجهة تغيير المناخ تُواجه عجزاً في التمويل مقداره 100 ترليون دولار، وسط توقعات أن يتم إنجاز ما نسبته 10% فقط قبل الموعد المحدد للخطة الأممية في عام 2030.

أرجع التقرير أزمة كورونا كسبب رئيسي قد يُعرقل تحقيق الأهداف، ما لها من تداعيات قاسية على الوضع الاقتصادي العالمي. ويعمل 162 بلداً و131 فريقاً أساسياً و 34 صندوقاً، ووكالة دولية لتنفيذ برامج التنمية المستدامة.

وتنشط خطة الأمم المتحدة لتنفيذ 17 هدفاً بينها تحقيق المساواة بين الجنسين، والقضاء على الفقر وتحقيق مستوى جيد من العلم، وتوفير الصحة لأكبر شريحة ممكنة والاهتمام بالطاقة الصديقة للبيئة، وتشجيع الصناعة والابتكار والاهتمام بالبحار والمحيطات.

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