ارتفاع معدل التضخم في لبنان إلى 123% في يوليو الماضي

ارتفع معدل التضخم العام في لبنان إلى 123% خلال شهر يوليو الماضي، بالمقارنة على أساس سنوي، وفقًا لما نشره مركز الإحصاء اللبناني.

وبحسب البيانات الحديثة؛ فإن التضخم سجّل ارتفاعًا، للشهر الثالث على التوالي، تزامنًا مع أزمةٍ سياسيةٍ واقتصاديةٍ تعيشها البلاد، عجزت الحكومة عن حلّها.

وعن تفاصيل الأسعار؛ فقد ارتفعت تكلفة النقل بنسبة فاقت 250%، بينما بلغ الارتفاع في أسعار السلع الغذائية بنسبة 24%، بالمقارنة مع شهر يونيو، وسط تخوفاتٍ من تفاقم الأزمة.

وأعلن لبنان، الجمعة، عن رفع سعر وقود البنزين بنسبة 30%، بعد ساعات من إعلان صندوق النقد الدولي عن إحالة أكثر من مليار دولار إلى حساب وزارة المالية، إذ تُمثّل القيمة جزءًا من حقوق السحب الخاصة الممنوحة للبنان عن العام الحالي.

ويؤكد البنك الدولي، أن الانهيار الاقتصادي في لبنان واحدٌ من أسوأ فترات الكساد في التاريخ، فيما فقدت الليرة أكثر من 90 % من قيمتها منذ 2019، وانزلق ثلاثة أرباع السكان نحو هوة الفقر، كما أصيب النظام المصرفي بالشلل، وأدّت أزمة العملة المحلية إلى نقص في الواردات الحيوية، ومنها الوقود.

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