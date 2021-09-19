«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي (الاحد 19 سبتمبر 2021)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاحد 19 سبتمبر 2021، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.5298 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.3117 دينار، والجنيه الاسترليني 6.2244 دينار، والليرة التركية 0.5242 دينار، والدولار الكندي 3.5489 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.208 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2333 دينار، والدينار التونسي 1.6172 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.5042 دينار ليبي.

اسعار العملات مقابل الدينار الليبي

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاحد 19 سبتمبر 2021: