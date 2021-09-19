الحويج: وقعنا مع مصر عقودا بــ 33 مليارا

قال وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، إن حكومة الوحدة الوطنية وقعت مع مصر عددا من العقود في مجال الكهرباء والإسكان بلغت ثلاثة وثلاثين مليارا لتنفيذ ما جاء في المذكرات خلال الفترة القادمة إذا استمرت.

وأضاف الحويج في مقابلة مع قناة الحرة الأمريكية، أنه حتى إذا لم تستمر الحكومة وأجريت انتخابات فإن تلك العقود مستمرة بوصفها شراكة واتفاقا بين الدول.

وحول توفير الموارد للحكومة قال الحويج إن حكومة الوحدة يمكنها إدارة ما يمكن إدارته في هذه الفترة من خلال توفير موارد غير مباشرة

وأوضح الحويج أن القانون الليبي أعطى الحق في حالة عدم إقرار الميزانية للصرف من الميزانية السابقة السنة الماضية خصوصا المرتبات أو الأشياء الطارئة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار