الحويج: السعر التعادلي للدولار تقدر قيمته بـ3 دنانير

قدر وزير الاقتصاد محمد الحويج، السعر التعادلي الرسمي للدولار المناسب للاقتصاد المحلي بـ 3 دنانير، مشددا على قدرة المصرف المركزي على الدفاع عن العملة المحلية عند هذا الحد.

وأشار في مقابلة مع قناة الحرة الأمريكية، عقب مشاركته في المفاوضات الليبية المصرية -الخميس الماضي- بأن حكومة الوحدة تسعى إلى زيادة إنتاج النفط وشرعت في التفاوض مع شركات أمريكية لتنفيذ خطة من شأنها إنتاج 3ملايين برميل يوميا خلال السنوات المقبلة.

وأضاف وزير الاقتصاد والتجارة، خلال المقابلة أن الحكومة تنفق الآن بما يتيح لها القانون بآلية “12/1” وذلك بما يتوافق مع ميزانية عام 2020، على حد تعبيره.

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