التعليم تتابع أوضاع الطلبة الليبين الدارسين بمصر

قامت اللجنة المشكلة بقرار وزير التعليم والبحث العلمي رقم(481) لحل مشاكل الطلبة المتواجدين بالساحة المصرية ببدء أعمالها بالتواصل المباشر مع الطلبة والاستماع لهم بهدف إيجاد الحلول وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم .

ويذكر أنه في وقت سابق قام مدير إدارة الملحقات وشؤون الموفدين “محمد بن غلبون” رفقة مستشار ومدير مكتب وزير التعليم العالي والبحث العلمي “موسى الكوبه” والمستشار أبوبكر خليفة بزيارة إلى الملحقية الأكاديمية بجمهورية مصر العربية والاجتماع بالملحق الأكاديمي المكلف “إدريس الجازوي” وأعضاء الملحقية الأكاديمية والموظفين المحليين العاملين بالملحقية.

حيث تم بحث المشاكل والصعوبات التي تواجههم وضمن سياق الزيارة، تم الاجتماع بالمستشار المالي بالسفارة الليبية من أجل ضمان تسهيل كافة الإجراءات المالية للموفدين والذي أبدى تعاوناً وحرصاً كبيراً من خلال حلحلة العديد من المشاكل التي تواجه الطلبة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية