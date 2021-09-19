اقتصاد

أزمة وقود حادة في المنطقة الوسطى

تم النشر منذُ 35 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت محطات الوقود في المنطقة الوسطى ازدحاما شديدا من المواطنين الراغبين في التزود بالوقود حيث اصطفوا في طوابير طويلة أمام محطات التزود المحدودة التي باشرت عملها في ظل إقفال معظم المحطات أبوابها بسبب نفاد الوقود

وكان مدير منطقة مصراتة بشركة البريقة لتسويق النفط والغاز مفتاح بازينة، قد حمّل سائقي شاحنات النقل التابعين لجمعية نقل النفط مسؤولية التسبب بالأزمة بعد امتناعهم عن استخراج تصاريح السلامة الوطنية المتعلقة بمطابقة شاحناتهم لشروط الأمن والسلامة وفق تصريح له لراديو مصراتة fm .

يشار أن شركات الراحلة نفط وليبيا الطرق السريعة استمرت في تزويد المحطات التابعة لها بالوقود وفقا لإمكاناتها المتاحة من الشاحنات بحسب بازينة الذي لم يعلن موعدا أو مبادرة بشأن انفراج الأزمة.

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قناة 218 الليبية

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