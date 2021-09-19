أزمة وقود حادة في المنطقة الوسطى

شهدت محطات الوقود في المنطقة الوسطى ازدحاما شديدا من المواطنين الراغبين في التزود بالوقود حيث اصطفوا في طوابير طويلة أمام محطات التزود المحدودة التي باشرت عملها في ظل إقفال معظم المحطات أبوابها بسبب نفاد الوقود

وكان مدير منطقة مصراتة بشركة البريقة لتسويق النفط والغاز مفتاح بازينة، قد حمّل سائقي شاحنات النقل التابعين لجمعية نقل النفط مسؤولية التسبب بالأزمة بعد امتناعهم عن استخراج تصاريح السلامة الوطنية المتعلقة بمطابقة شاحناتهم لشروط الأمن والسلامة وفق تصريح له لراديو مصراتة fm .

يشار أن شركات الراحلة نفط وليبيا الطرق السريعة استمرت في تزويد المحطات التابعة لها بالوقود وفقا لإمكاناتها المتاحة من الشاحنات بحسب بازينة الذي لم يعلن موعدا أو مبادرة بشأن انفراج الأزمة.

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