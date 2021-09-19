“الكبير” يشارك في اجتماع الدورة الاعتيادية الخامسة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية برعاية صندوق النقد العربي

قام محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير اليوم الأحد بالمشاركة عبر الفيديو في اجتماع الدورة الاعتيادية الخامسة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية برعاية صندوق النقد العربي، وذلك بمشاركة محافظي المصارف المركزية العربية و مدير عام بنك التسويات الدولية ومدير عام صندوق النقد العربي وخبراء من المصارف والمؤسسات المالية العربية.

تناول الاجتماع مناقشة بنود جدول الأعمال وأوراق العمل المتعلقة بدور السياسة الاحترازية الكلية في الأزمات الاقتصادية ودورها في تحقيق التوازن بين حماية النظام المالي ودعم قطاعي الأفراد والشركات.

وتم استعراض مقومات النظام المصرفي والمالي في العقد الجديد وأولويات المصارف المركزية في المرحلة القادمة وما يتطلب من إصلاحات تشريعية ودعم التحول الرقمي، وتداعيات سياسات مواجهة تغيرات المناخ على الخدمات المصرفية والقطاع المالي والمسؤلية الاجتماعية للقطاع المصرفي، والاطلاع على تجارب بعض الدول .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية