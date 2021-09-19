وزارة النفط تعلن زيادة قيمة العلاوة الحقلية بنسبة 75%

أعلنت وزارة النفط والغاز، زيادة قيمة العلاوة الحقلية، لمستخدمي القطاع العاملين بالحقول البرية والبحرية وموانئ التصدير.

وأصدر وزير النفط والغاز محمد عون، اليوم الأحد، قراراً يقضي بزيادة القيمة بنسبة 75%، على أن تُصرف مقابل كلّ يوم عمل حقلي للعاملين الليبيين بمختلف الحقول والموانئ.

وأُرفق قرار الوزير، بجدول يُبين قيم العلاوة والفئات المستهدفة من القرار، حسب التراتبية الوظيفية.

وكانت وزارة النفط والغاز، قد أعلنت عزمها، مطلع سبتمبر الجاري، زيادة العلاوة الحقلية والتمييزية لموظفي القطاع، تقديرًا للجهود الاستثنائية.

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