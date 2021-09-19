ميناء طرابلس يستقبل 5000 طن من غاز الطهي

استقبل ميناء طرابلس عدداً من السفن التجارية المحملة بحاويات وسلع وبضائع مختلفة، مستوردة لصالح القطاع الخاص.

ودخلت إلى منطقة الرسو صباح الأحد ناقلة الغاز التابعة للوكيل الملاحي شركة العالمية، وعلى متنها خمسة آلاف طن من غاز الطهي.

ونشرت إدارة المرفأ بيانات أظهرت وصول الباخرة “أتلنتك” التابعة للوكيل الملاحي شركة أمواج ليبيا، تمهيداً لتفريغ حمولتها المكونة من 276 حاوية سلع.

وشرعت الفرق الفنية في تفريغ حمولة الباخرة “فريو”، التابعة للوكيل الملاحي شركة الربان العالمية، البالغة أكثر من ألفي طن من اللحوم المجمّدة المستوردة لصالح القطاع الخاص.

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