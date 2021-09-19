“الدبيبة” يسحب قرار عون الصادر بإقالة صنع الله

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قراراً بسحب القرار الصادر من وزير النفط والغاز محمد عون رقم 35 لسنة 2021، والقاضي بإيقاف رئيس المؤسسة النفطية مصطفى صنع الله عن العمل وإحالته للجنة تحقيق.

القرار الذي حصلت 218 على نسخة منه صدر يوم الثلاثاء 14 سبتمبر، وعُمّم اليوم الأحد، حيث نص في مادته الأولى على سحب القرار وإلغاء كافة القرارات والمراسلات المترتبة عليه، واعتبارها في حُكم العدم من حيث الأثر القانوني.

يُشار إلى أن القرار المذكور صدر في ظل خلاف حاد نشب بين “صنع الله وعون”، على خلفية مطالبة الأخير بإعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، الأمر الذي دفع الحكومة لدعوتهما لاجتماع تصالحي برئاسة الدبيبة لاحتواء الخلاف الذي يُهدد الصناعة النفطية في البلاد.

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