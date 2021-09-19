اقتصاد

“الدبيبة” يسحب قرار عون الصادر بإقالة صنع الله

تم النشر منذُ 13 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قراراً بسحب القرار الصادر من وزير النفط والغاز محمد عون رقم 35 لسنة 2021، والقاضي بإيقاف رئيس المؤسسة النفطية مصطفى صنع الله عن العمل وإحالته للجنة تحقيق.

القرار الذي حصلت 218 على نسخة منه صدر يوم الثلاثاء 14 سبتمبر، وعُمّم اليوم الأحد، حيث نص في مادته الأولى على سحب القرار وإلغاء كافة القرارات والمراسلات المترتبة عليه، واعتبارها في حُكم العدم من حيث الأثر القانوني.

يُشار إلى أن القرار المذكور صدر في ظل خلاف حاد نشب بين “صنع الله وعون”، على خلفية مطالبة الأخير بإعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، الأمر الذي دفع الحكومة لدعوتهما لاجتماع تصالحي برئاسة الدبيبة لاحتواء الخلاف الذي يُهدد الصناعة النفطية في البلاد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • الخوانجية الأوباش صنع الله والكبير تقول ملصقينهم بلحام بارد عالكراسي… وشكلهم مش حيسيبوا مناصبهم لين ربك ياخذ أمانته ونفتكوا من خلايقهم هالعملاء الأوغاد الأنجاس سبب خراب البلاد والتضخم والغلاء والفقر

    وهذا كله بدعم من راعية الخوانجية… بريطانيا الفاجرة 😡🤬😡🤬🤬😡🤬

    رد