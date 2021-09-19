تونس.. ارتفاع الدّين العمومي إلى 99 مليار دينار

قفز الدّين العمومي في تونس إلى أكثر من 99 مليار دينار في شهر يونيو الماضي، أيْ ما يعادل 81% من الناتج الداخلي، وفقاً لبيانات رسمية تونسية حديثة، وتُشير الترجيحات الحكومية إلى أن الدّين العمومي سيبلغ خلال السنة الحالية 109 مليارات دينار ليلامس 90% من الناتج الداخلي بذلك مستوى 90%.

التقديرات الرسمية تُشير إلى إمكانية ارتفاع الدّين الخارجي إلى 62 مليار دينار مع نهاية العام الجاري، 52%، منها ترجع للاقتراض من البنك وصندوق النقد.

وانكمش الاقتصاد التونسي بنسبة 3% خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما بلغ عجز الميزان التجاري 14%، ما يعادل 2.6 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري.

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