اقتصاد

تونس.. ارتفاع الدّين العمومي إلى 99 مليار دينار

تم النشر منذُ ساعة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قفز الدّين العمومي في تونس إلى أكثر من 99 مليار دينار في شهر يونيو الماضي، أيْ ما يعادل 81% من الناتج الداخلي، وفقاً لبيانات رسمية تونسية حديثة، وتُشير الترجيحات الحكومية إلى أن الدّين العمومي سيبلغ خلال السنة الحالية 109 مليارات دينار ليلامس 90% من الناتج الداخلي بذلك مستوى 90%.

التقديرات الرسمية تُشير إلى إمكانية ارتفاع الدّين الخارجي إلى 62 مليار دينار مع نهاية العام الجاري، 52%، منها ترجع للاقتراض من البنك وصندوق النقد.

وانكمش الاقتصاد التونسي بنسبة 3% خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما بلغ عجز الميزان التجاري 14%، ما يعادل 2.6 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك