العراق.. خطة لرفع الإنتاج إلى 8 ملايين برميل يومياً

رجّح وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار أن يعمل تحالف أوبك+ على إبقاء أسعار النفط عند حدود 70 دولاراً للبرميل، مع حلول الربع الأول من العام المقبل، وان يستقر السعر العالمي عند 65 دولاراً للبرميل إلى آخر العام.

وأضاف وزير النفط في مؤتمر صحفي على هامش إطلاق مشروع استثمار في حقلي الناصرية والغراف، أن بلاده تخطط لزيادة القدرة الإنتاجية إلى 8 ملايين برميل يومياً، موضحاً أن هذه الخطوة من شأنها أن تساهم في توفير فرص عمل وتوسيع نطاق المشاريع، مطالباً الحكومة العراقية بتوفير كافة التسهيلات المطلوبة للتنفيذ خلال المرحلة المقبلة.

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