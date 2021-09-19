اقتصاد

خلال توقيع مذكرة تفاهم بين الجانب الليبي والمصري..وزير المواصلات يؤكد على الاتفاق بتشكيل لجنة مشتركة لمعالجة الرسوم المفروضة من الجانبين

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قال وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية ” محمد الشهوبي ” أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة المواصلات الليبية والطيران المدني المصري، والخاصة بإعادة تسيير الرحلات الجوية من مطار معيتيقة ومصراتة وبنينا إلى مطار القاهرة الدولي .

وأضاف بالقول: وذلك بسبب فتح أفاق اقتصادية ما بين الدولتين ، مؤكدا على أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمعالجة الرسوم المفروضة من الجانبين على دخول المواطنين والتي سوف يتم العمل على إلغائها أو تخفيضها خلال الفترة القادمة ، بالإضافة إلى فتح مسارات جوية جديدة ما بين الطرفين في سبيل تقليل ساعات الطيران والتكلفة .

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صحيفة صدى الاقتصادية

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