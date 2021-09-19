الوطنية للنفط ترحب بقرار زيادة العلاوة الحقلية لموظفي القطاع

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الأحد عن ترحيبها بالقرار رقم 43 الصادر عن وزارة النفط والقاضي بزيادة العلاوة الحقلية للعاملين بقطاع النفط.

كما أكدت المؤسسة على حرصها الشديد واهتمامها بكل مامن شأنه الرفع من مستوى العاملين وتحسين أوضاعهم المعيشية وتحسين الخدمات بالمواقع النفطية المختلفة.

حيث كانت المؤسسة السباقة في إتخاذ بعض القرارات التي تهدف إلى تحسين أوضاع العاملين وعلى رأسها القرارين 55/56 القاضيين بصرف علاوة سنوية تراكمية لكافة العاملين بقطاع النفط من أجل تحفيز آدائهم وزيادة إنتاجيتهم وحثهم على التفكير خارج الصندوق لتعزيز الصادرات والتقليل من تكلفة الانتاج.

وفي الختام ناشدت المؤسسة كل الجهات المسؤولة بالدولة بضرورة الإسراع في توفير الميزانيات اللازمة لقطاع النفط، ولك من أجل الوفاء بالتزاماته وتحقيق مستهدفاته الرامية لإعادة تاهيل البنية التحتية المتهالكة للقطاع، بالإضافة إلى زيادة الانتاج وتحقيق أعلى الايرادات لخزينة الدولة وتعزيز الاقتصاد الوطني.

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