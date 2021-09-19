وكيل وزارة الخارجية يجري مباحثات مع رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي حول الأمن وإدارة الحدود

اجتمع اليوم الأحد 19 سبتمبر 2021 وكيل الشؤون السياسية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي “محمد خليل عيسى” مع رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي بالبلاد “ناتالينا شيا”، وذلك بحضور مدير إدارة الشؤون الأوروبية ومندوب عن إدارة المنظمات الدولية.

وناقش المجتمعون المساعدة في الإدارة المتكاملة لأمن الحدود وتقديم الدعم اللازم من الاتحاد الأوروبي لتنظيم وحماية الحدود البحرية والجوية والبحرية، وضرورة التعاون بين ليبيا والاتحاد الأوروبي والحزام الجنوبي لليبيا لتأمين الحدود والمحافظة على استقرارها، وأكدّ الوكيل على ضرورة التزام البعثة بعملها المنوط بها من خلال مؤسسات الدولة الليبية، وأن أي عمل خارج اختصاصها مرفوض.

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