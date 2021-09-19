بحث سبل تطوير خدمات الشركة الليبية للموانئ

عُقد بمقر الشركة الليبية للموانئ بمدينة مصراتة الأحد، الاجتماع التاسع لمجلس الإدارة للعام 2021 لمناقشة بنود جدول الأعمال الخاص بنشاط الشركة، وتطوير أعمال خدماتها؛ لتحقيق أفضل مُعدلات الأداء، إضافة إلى بحث ملف ميناء بنغازي والإجراءات القانونية المتخذة لإنهاء الانقسام وعودة موانئ بنغازي البريقة ورأس لانوف للتبعية الإدارية والقانونية والمالية للإدارة العامة للشركة.

وشهد الاجتماع مناقشة القرارات والتوصيات الصادرة عن الجمعية العمومية للشركة في اجتماعها الأول لسنة 2021، واتخاذ الإجراءات التنفيذية حيالها.

ويُعد هذا الاجتماع الذي حضره رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ورئيس وأعضاء هيئة المراقبة هو الأول بعد إعادة تشكيل مجلس الإدارة وهيئة المراقبة من قبل الجمعية العمومية، في اجتماعها الأول للعام 2021.

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