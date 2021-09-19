خاص: المركزي يدعو المصارف إلى اجتماع هام جداً غداً..تعرف على تفاصيله

أكد مصدر بمصرف ليبيا المركزي في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية دعوة مصرف ليبيا المركزي المصارف التجارية لاجتماع هام سيعقد يوم غداً الاثنين الساعة العاشرة صباحاً .

حيث يتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة موضوع المقاصة بين المصارف ،و توفير السيولة بكافة الفروع المصرفية ، وربط الفروع المصرفية بنظام المدفوعات الوطني ، بالإضافة إلى موضوع تأمين حراسة الفروع المصرفية .

وأوضح المصدر بأن المصرف المركزي سيطلع على مدى التزام المصارف بقبول صكوك المقاصة فيما بينها ومدى التزام المصارف بتوفير السيولة بكافة فروعها وفقاً لخطة مصرف ليبيا المركزي .

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