الغويل يشدد على أهمية تنفيذ تعليمات الدبيبة القاضية بحلحلة كافة المشاكل التي تواجه أبناء الجالية الليبية بدولة مصر

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” تعليمات، والتي تقضي بتشكيل لجنة للتعرف على المشاكل والصعوبات التي تواجه أبناء الجالية الليبية في جمهورية مصر العربية، وذلك وفقاً للكتاب المؤرخ بتاريخ 17 سبتمبر 2021م. برئاسة سلامة إبراهيم الغويل وزير الدولة للشئون الاقتصادية.

حيث شرعت اللجنة اليوم الأحد الموافق 19 سبتمبر 2021 في تنفيذ المهام الموكلة إليها، كما قام وزير الدولة للشؤون الاقتصادية “سلامة الغويل” بزيارة إلى الملحق الثقافي والأكاديمي الليبي بالقاهرة رفقة اللجنة المكلفة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للاطلاع والوقوف على المشاكل والصعوبات التي تواجه الطلاب.

وفي ذات السياق التقى “الغويل” مع اللجنة المكلفة من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي “عمران القيب” ، وذلك لعرض الحلول والمقترحات التي تؤدي إلى معالجة الصعوبات التي يعاني منها الطلاب بدولة مصر .

وفي الختام شدد الوزير على أهمية تنفيذ تعليمات رئيس مجلس الوزراء، وكذلك إيجاد الحلول الناجمة لحلحلة مشكلات الطلبة الليبيين في دولة مصر، بالإضافة إلى تدليل كافة الصعوبات أمامهم، وتحفيزهم على الاجتهاد للمساهمة في النهوض ببلادهم في المستقبل.

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