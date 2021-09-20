العابد يطّلع على مبادرة صندوق التسهيلات المالية لتمويل ودعم المشاريع

اجتمع وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية «علي العابد» مع رئيس مجلس إدارة صندوق التسهيلات المالية ومدير إدارة التدريب والتكوين المهني ومدير مكتب تقنية المعلومات ومدير مكتب الإعلام والتواصل والمستشار القانوني .

واطّلع العابد على مبادرة دعم وتمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة المقدمة من صندوق التسهيلات المالية والتي تتضمن مراحل عدة بينها التدريب وتقديم قروض تمويل المشاريع ومتابعة تنفيذ المشاريع .

كما بحث الحاضرون مقترح مركز التوظيف والاستثمار والذي سيكون من المشاريع والمبادرات التي ستتبناها الوزارة بالتنسيق مع صندوق التسهيلات المالية والذي سيضبط عملية توظيف الباحثين عن العمل في كافة المجالات وفي القطاعين العام والخاص.

وفي ذات السياق أكد على أن الوزارة ستولي إهتمام كبير بدعم الباحثين عن العمل وخصوصاً فئة الشباب باستهدافهم في برامج التدريب والتشغيل وأيضا تمويل المشاريع التي ستعود بالأثر على الاقتصاد الوطني .

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