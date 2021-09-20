خاص.. جهاز النهر الصناعي يصرح لصدى حيال قرار الحكومة بتأمينه

قال مدير المكتب الإعلامي بجهاز النهر الصناعي “صلاح الساعدي” لصدى الاقتصادية اليوم الأحد أنه تم تأمين النهر الصناعي (المنطقة الغربية) بموجب القرار الصادر من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بتكليف الكتيبة 166 .

وأضاف قائلا: بحسب المعلومات الواردة إلينا أنه تم الاتفاق ما بين قوة من المنطقة الغربية وقوة من المنطقة الشرقية على تأمين منظومة (الحساونة) نهر جفارة بقوة أمنية مشتركة ما بين كتيبة اللواء “طارق بن زياد” وكتيبة 166 المتمركزة في المنطقة الغربية، فقد تم التوافق بينهم في تأمين وحماية مكونات النهر الصناعي في المنطقة الغربية ، أما بالنسبة للمنطقة الشرقية فهي مأمنه من كتيبة النهر المكلفة من قبل الجهاز من قبل النظام السابق وتقوم بتأمينه حتى هذه اللحظة.

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