«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي (الاثنين 20 سبتمبر 2021)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاثنين 20 سبتمبر 2021، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.5318 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.3094 دينار، والجنيه الاسترليني 6.2112 دينار، والليرة التركية 0.5197 دينار، والدولار الكندي 3.5399 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2085 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2338 دينار، والدينار التونسي 1.621 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.5068 دينار ليبي.

اسعار العملات مقابل الدينار الليبي

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاثنين 20 سبتمبر 2021: