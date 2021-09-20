سعر الذهب اليوم ينخفض إلى أدنى مستوى في أكثر من شهر

سجلت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، أدنى مستوياتها في أكثر من خمسة أسابيع، مع ارتفاع الدولار الامريكي.

ونزل الذهب الفوري 0.3 بالمئة إلى 1748.13 دولارٍ للأوقية، بعدما أن لامس في وقت سابق أدنى مستوى له منذ 12 آب الماضي عند 1741.86 دولارا للأوقية.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1748.60 دولارا للأوقية.

ووصل مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في شهر تقريبًا، مما أضر بجاذبية الذهب لحاملي العملات الأخرى.

وفي مكان آخر، تراجعت الفضة 0.8 ٪ إلى 22.22 دولارًا لمرة واحدة، وانخفض البلاتين إلى أدنى مستوى له في 10 أشهر عند 907.50 دولارًا، فيما تراجع البلاديوم 3.2 بالمئة إلى 1952.69 دولارا للأوقية.