أسعار النفط تنخفض وسط ارتفاع الدولار

شهدت أسعار النفط، اليوم الاثنين، هبوطا في مواصلة للخسائر التي تكبدتها يوم الجمعة بعد قفز الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له منذ ثلاثة أسابيع.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتا أو 0.4 في المئة إلى 71.67 دولار للبرميل في الساعة 0059 بتوقيت جرينتش بعد هبوطها 64 سنتا يوم الجمعة، بحسب ما أفادت زكالة “رويترز”.

كما انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا أو 0.4 في المئة إلى 75.07 دولار للبرميل بعد تراجعها 33 سنتا يوم الجمعة.

وجاء هبوط أسعار النفط نتيجة بيانات لمبيعات التجزئة الأمريكية والتي جاءت أفضل من المتوقع، وعزز ذلك التوقعات بأن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في خفض مشتريات الأصول في وقت لاحق من هذا العام.

كما تأثرت الأسعار بارتفاع عدد الحفارات بالولايات المتحدة على الرغم من أن ما يقرب من ربع إنتاج الولايات المتحدة في خليج المكسيك مازال متوقفا في أعقاب إعصارين.

ويتوقع خبراء، استطلعت وكالة “بلومبرغ” آرائهم، أن اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في 21 و22 سبتمبر الجاري، قد يضع حجر الأساس لخفض حجم عمليات إعادة شراء الأصول التي تصل حاليا إلى 120 مليار دولار شهريا.

وقالت فاندانا هاري، مؤسسة شركة “فاندا إنسايتس”، وهي شركة استشارية مقرها سنغافورة: “التوقعات بتخفيضات تحفيز الاحتياطي الفيدرالي تضغط على سوق النفط”.

وأشارت إلى أن العوامل التي دعمت أسعار النفط في الأسبوع الماضي، ولا سيما الانخفاض الكبير في احتياطيات المواد الخام بسبب بطء انتعاش الإنتاج في خليج المكسيك، لم تحقق أي نتائج.

