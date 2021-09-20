خاص..الجمهورية يكشف عن توزيعاته للسيولة ..ويطمئن المواطنين

أكد مساعد المدير العام لشؤون التسويق المكلف “فوزي الشويش” في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية بأن السيولة متوفرة بمصرف الجمهورية وأرسل المصرف سيولة لفروعه بالجنوب “أوباري-الكفرة” وأن السيولة متوفرة لديهم مع رضا المواطنين هناك.

وتابع بالقول: أرسلنا إلى مدينة نالوت وجادو وذلك لمنح السيولة للفروع المجاورة لهم حيث تم ارسال ما يقارب 22 مليون لنالوت 18 مليون لجادو والفروع القريبة منها وهناك رضا من زبائن المصرف بجبل نفوسة على وصول هذه المبالغ وتمكنا من إسعاد المواطنين في حصولهم على مرتباتهم نقدياً بالمنطقة ، ومصرف الجمهورية حريص على تلبية إحتياجات زبائنه بكافة مناطق ليبيا

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