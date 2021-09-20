خاص..الجمهورية يفتتح اليوم مركز يقدم كافة الخدمات المصرفية الإسلامية والتمويلات والإلكترونية بالجنوب

أكد مساعد المدير العام لشؤون التسويق المكلف بمصرف الجمهورية “فوزي الشويش” لصحيفة صدى الاقتصادية أنه سيتم اليوم افتتاح مركز خدمات يقدم كافة الخدمات المصرفية الإسلامية وتمويلات وخدمات إلكترونية بمنطقة الجنوب .

وتابع بالقول: منطقة الجنوب لا يوجد بها مركز خدمات وبعض الفروع لديهم مشاكل وهناك مواطنين لا يستطيعون الذهاب إلى فروعهم لأنه يبعد 20 أو 30 كيلو عن المنطقة بالجنوب فإفتتحنا مركز خدمات حتى ولو أن الفرع بعيد عن المواطن ولا يستطيع الذهاب إليه يذهب إلى مركز الخدمات ويتم توفير الخدمة له .

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