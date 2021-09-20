اقتصاد

تراجع جديد لليرة التركية أمام الدولار

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تراجعت الليرة التركية الى أدنى مستوى لها منذ شهر يوليو الماضي، بمقدار نصف في المئة لتبلغ قيمتها أمام الدولار 8.63 ليرات خلال تداولات مبكرة صباح الاثنين.

وأرجع مراقبون محليون تراجع الليرة إلى ترقب نتائج اجتماع المركزي التركي الذي سينعقد في وقت لاحق من هذا الأسبوع، ليناقش خلاله سعر الفائدة وسط توقعات أن يتم تعديلها.

وتعاني تركيا من عدم استقرار الليرة التركية أمام النقد الأجنبي آخر عامين بشكلٍ متتالٍ ما نتج عنه عدم استقرار في أسعار الخدمات والسلع.

وكان محافظ مصرف تركيا المركزي شهاب أوغلو، قد رجّح خلال يوليو الماضي ارتفاع مستويات التضخم العام في بلاده إلى 14٪ آخر العام، الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض الليرة مقابل الدولار بشكل ملموس خلاس الأشهر الثلاثة المقبلة.

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قناة 218 الليبية

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