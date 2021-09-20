اجتماع مرتقب للمصارف المركزية الكبرى لبحث ملف الدعم الاقتصادي

يستعد رؤساء كبرى المصارف المركزية لعقد اجتماع الأسبوع الحالي؛ لمناقشة إجراءات رفع الدعم الاقتصادي التي فُرضت العام الماضي لتلافي تداعيات فيروس كورونا.

ويأتي هذا الاجتماع في الوقت الذي خفّض فيه الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي ونظراؤهما في اليابان وبريطانيا وغيرها معدلات الفائدة، بالتزامن مع إطلاق برامج ضخمة لشراء الأصول للمحافظة على نشاط عجلة الاقتصاد، وخفض تكاليف الإقراض بالنسبة للأفراد والأعمال التجارية والحكومات على حدّ سواء.

ويسعى راسمو السياسات المصرفية إلى تجنب الإضرار بالتعافي الاقتصادي، في حال المسارعة إلى سحب جزء كبير من الدعم، وسط تخمينات إن كانت المصارف المركزية ستُعدل سياساتها قبل الاجتماع المرتقب أو بعده.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية