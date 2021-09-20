اقتصاد

“الصناعة” تبحث الاستثمار في صناعة الأسمنت مع شركات صينية

تم النشر منذُ 43 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد وزير الصناعة والمعادن أحمد أبوهيسة، أهمية التعاون الاستثماري مع الجانب الصيني في مجال التعدين والمصانع المتعثرة والمناطق الصناعية؛ لما تمتلكه من قدرات وخبرات في الجانب الصناعي.

جاء ذلك خلال لقائه وفداً من مسؤولي الشركات الصينية العاملة في مجال التعدين وصناعة الأسمنت، اليوم الاثنين بطرابلس، أبدى فيه الوفد رغبته في العمل الاستثماري في ليبيا، وإنشاء مصانع للأسمنت في عدة مناطق داخل البلاد، وفق الحساب الرسمي للوزارة على الفيس بوك.

يشار إلى أن وزارة الصناعة تعتزم إنشاء مصانع للأسمنت بمنطقة بئر الأشهب شرقاً، وفي المنطقة الواقعة بين مدينة بني وليد وتيتيناي وسط البلاد، لتغطية العجز في هذه المادة الاستراتيجية التي شهدت أسعارها ارتفاعاً ملحوظاً في السوق المحلي.

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قناة 218 الليبية

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