الغويل: توقيع 14 اتفاقية مع مصر وتخصيص 19 مليار دولار حجم تعاقدات

أفاد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل بأن اللجنة العليا المشتركة الليبية-المصرية وقعت 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم تم فيما تخصيص 19 مليار دولار حجم التعاقدات.

وأضاف الغويل في تصريحات لصحيفة المختار العربي، أن الحكومة تعمل على تحديث النظام المصرفي والمالي وإصلاح القطاع العمومي التجاري عن طريق اتباع أساليب مختلفة والاستعانة بتجارب الآخرين، مشيرا إلى أنهم يتبعون استكمال توحيد المصارف.

وعند سؤاله عن الانتقادات الموجهة للحكومة بخصوص الميزانية، قال الغويل إنها ليست ضخمة ولكن الاختلاف في تغير سعر الدولار الذي كان 1.46 وأصبح 4.48 وبذلك تعتبر الميزانية الأقل خلال 10 سنوات لأن كل الأمور تقاس بالدولار وفق قوله.

وأشار الغويل إلى أن مشاريع التنمية جاءت لاستكمال مشاريع أو تلبية لاحتياجات مؤسسات تعليمية أو صحية أو تعبيد طرق، موضحا أن وضع الطوارئ يحتاج إلى ميزانية تنمية أكبر من المبلغ المحدد لها بكثير وما صرفته الحكومة على باب التنمية هو الحد الأدنى.

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