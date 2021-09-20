توقعات بارتفاع عدد العمالة المصرية في ليبيا إلى مليونين خلال عامين

توقّع رئيس شعبة إلحاق العمالة في مصر “حمدي إمام”، أن يصل عدد العمالة المصرية في ليبيا إلى مليوني عامل في غضون عامين من الآن.

وقال “إمام” في تصريح نقلته قناة روسيا اليوم -اطّلعت 218 عليه- إن المشروعات الكبرى التي ستُنفّذها الشركات المصرية داخل ليبيا، ستساهم في سفر عدد كبير من العمالة المصرية إلى الدولة المجاورة، متوقعاً السماح بسفر العمالة المصرية إلى ليبيا بداية من شهر أكتوبر المقبل.

يأتي هذا التصريح بعد أن وقّع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة 13 اتفاقية مبدئية مع الحكومة المصرية، في مجالات إعادة الإعمار والطاقة والتنمية والتكنولوجيا، ضمن مباحثات اللجنة الليبية المصرية المشتركة العليا بقيمة إجمالية تصل إلى 147 مليار دينار ليبي ما يعادل 33 مليار دولار أمريكي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية