الصناعة والمعادن تستعرض التعاون الاستثماري مع شركات صينية

استقبل وزير الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية أحمد أبوهيسه، بديوان الوزارة في طرابلس، وفدا من مسؤولي الشركات الصينية العاملة في مجال التعدين وصناعة الأسمنت.

ونقل المكتب الإعلامي بالوزارة عن أبوهيسه تأكيده خلال اللقاء، على أهمية التعاون الاستثماري مع الجانب الصيني في مجال التعدين والمصانع المتعثرة والمناطق الصناعية لما تمتلكه هذه الدولة من قدرات وخبرات في الجانب الصناعي.

من جانبهم أبدى مسؤولو الشركات الصينية رغبتهم في العمل الاستثماري في ليبيا وإنشاء مصانع للأسمنت في عدة مناطق داخل ليبيا.

ووجه الوزير في ختام اللقاء، بضرورة التواصل مع المؤسسة الوطنية للتعدين لتحديد أولويات الاستثمار ومتابعة الإجراءات المتعلقه بالخصوص.

