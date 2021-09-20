الدينار يصعد أمام العملات الأجنبية في السوق السوداء

تراجعت قيمة العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي في ختام تداولات السوق السوداء اليوم الاثنين، في صعود لافت للعملة المحلية هذا الأسبوع.

وتداول تجار العملة في سوق المشير بمدينة طرابلس عند الساعة 18:00 الدولار بـ4.91 دنانير، الذي سجل بدوره صعوداً بمقدار 4 قروش، بينما سجل الدولار على صعيد الحوالات الخارجية تراجعاً طفيفاً، إذ بلغت قيمته 4.90 دنانير.

وجرى تداول العملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، في ختام اليوم بـ5.71 دنانير مقابل 5.75 دنانير لليورو، في بداية تعاملات الاثنين.

الليرة التركية هي الأخرى تراجعت أمام الدينار بشكل طفيف، لتبلغ قيمتها 59 قرشاً على صعيد الحوالات من طرابلس إلى إسطنبول، فيما استقر الدينار التونسي أمام نظيره الليبي، وجرى تداوله عند معبر رأس اجدير بــ 1.79 دينار.

مراقبون أرجعوا صعود الدينار أمام العملات الأجنبية إلى استمرار بيع المصرف المركزي للنقد الأجنبي للمواطنين، لكافة الأغراض، بينها مصرف التجارة والتنمية الذي منحه المصرف المركزي قبل أسبوعين الإذن لبيع الدولار لكافة الأغراض.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية