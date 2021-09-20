ميناء بنغازي البحري يستقبل بواخر محمّلة بسلع مختلفة

وصلت إلى ميناء بنغازي عدد من السفن التجارية، على متنها سلع وبضائع مختلفة مستوردة لصالح القطاعين العام والخاص.

وأصدرت إدارة المرفأ الأكبر في البلاد بيانات حديثة اليوم الاثنين، كشفت من خلالها وصول باخرة الحاويات جاقور التابعة للوكيل الملاحي شركة أمواج ليبيا، وعلى متنها 320 حاوية، مؤكدةً شروع الفرق الفنية في تفريغ حمولة السفينة “برنسيس ام” التابعة للوكيل الملاحي شركة ليبيا التضمان المكونة من 5300 طن من الأسمنت المكيس.

يُشار إلى أن الميناء الواقع شرق البلاد يستعد لاستقبال باخرة الحبوب “ماي ميراي”، وعلى متنها 7000 طن من حبوب الصويا.

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