الغرفة الأمنية والحرس البلدي بنغازي تطلقان حملة على الأكشاك

بنغازي 20 سبتمبر 2021 (وال)- انطلقت دوريات تابعة للغرفة الأمنية بنغازي الكبرى، وجهاز الحرس البلدي بنغازي اليوم الإثنين، للقيام بحملة واسعة النطاق شملت بنغازي الكبرى، لاستهداف الأكشاك؛ ومراجعة كافة الإجراءات والتصاريح والمتعلقات القانونية.

في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية؛ قال مساعد مدير فرع الحرس البلدي رائد “فرج الدرسي”، إن الحملة تهدف إلى إثبات ملكية الأكشاك والتأكد من إنها تستوفي كافة الشروط القانونية.

وأوضح الدرسي أن كل من لا يبرز أوراق الملكية الخاصة به، سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده، وإزالة الأكشاك المخالفة قانونية وبدون إجراءات رسمية.

وأشار الدرسي إلي أنه يتوجب على من تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم؛ التوجه إلى مقر اللجنة التابعة لغرفة الأمنية بمنطقة الهواري، مصحوبين بكافة الإجراءات والأوراق المطلوبة. (وال) م ن/ ر ت

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