رئيس حكومة الوحدة الوطنية يلتقي محافظ مصرف ليبيا المركزي

طرابلس 20 سبتمبر 2021 (وال)- عقد اليوم الإثنين؛ لقاء بمصرف ليبيا المركزي بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد عبد الحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي السيد الصديق الكبير، بحضور وزيري المالية، والدولة لشؤون مجلس الوزراء، ومستشار المحافظ، ومدير إدارة الدراسات والبحوث بالمصرف.

وتابع هذا اللقاء توزيع السيولة النقدية بالمصارف التجارية العاملة بمختلف مناطق البلاد شرقًا وغربًا وجنوبًا.

وطمأن المحافظ رئيس حكومة الوحدة الوطنية بأن توفير السيولة لجميع المصارف بكل المدن الليبية تسير بشكل طبيعي ، وكذلك التنسيق بين الحكومة والمصرف المركزي في تنفيذ بنود الميزانية وفق المعتمد من (1/12) من الميزانية وفق القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء. (وال)

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