حكومة الوحدة تأذن بمباشرة إجراءات تنفيذ أعمال الصيانة العاجلة لجسر وادي الكوف

طرابلس 20 سبتمبر 2021 (وال)- أصدرت رئاسة مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية، قرارًا يقضي بمنح الإذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، بمباشرة إجراءات التعاقد لتنفيذ مشروع أعمال الصيانة العاجلة لجسر وادي الكوف.

هذا ويأتي القرار رقم (374) لسنة 2021 ميلادية، استكمالا للجهود المبذولة من قبل السيد وزير الرياضة عبد الشفيع الجويفي، والنائب عبد المطلب ثابت، عقب الاجتماع مع وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد الشهوبي، بشأن مناقشة المشاريع المتعثرة بوزارة المواصلات في الجبل الأخضر، من حيث العراقيل والمشاكل، وآلية وضع الحلول لها، والتي كان أهمها جسر وادي الكوف، بعد ما ظهرت في الآونة الأخيرة؛ تشققات وشروخ بالجسر، الأمر الذي يستلزم إجراء صيانة وبشكل مستعجل له. (وال) ف م/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال