خاص..المركزي يكشف تفاصيل اجتماعه اليوم مع المصارف..ومناقشة الكبير والدبيبة حيال توفير السيولة بكافة فروع المصارف

قال مصدر بمصرف ليبيا المركزي لصحيفة صدى الاقتصادية : عقد اليوم بمصرف ليبيا المركزي بإدارة الرقابة على المصارف والنقد اجتماعاً مع المدراء العاميين للمصارف التجارية بحضور بعض إدارات المصرف المركزي.

وقد تم مناقشة بعض الموضوعات أهمها موضوع توفر السيولة بكافة فروع المصارف و حث المصارف على قبول صكوك المقاصة فيما بينها دون آية عراقيل ، بالإضافة إلى تسريع ربط الفروع المصرفية بنظام المدفوعات الوطني وغيرها من الموضوعات .

هذا وفي ذات السياق ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير توفير السيولة بكافة فروع المصارف بشكل منتظم ويومي في اطار الخطة الموضوعة من قبل مصرف ليبيا المركزي .

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