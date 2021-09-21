شكشك يناقش مع إتحاد المصحات الليبية دور القطاع الصحي الخاص في توطين العلاج بالداخل

عقد رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” اليوم الإثنين اجتماعاً، مع إتحاد المصحات الليبية، حيث تناول الاجتماع دور القطاع الصحي الخاص في توطين العلاج بالداخل بما يحد من استنزاف الأموال في العلاج بالخارج.

ونوقش أيضاً اقتراح السبل والآليات الكفيلة لتحقيق تلك الغاية، كما شدد رئيس الديوان على أن هذه المقترحات ستأخذ طريقها إلى النقاش مع وزارة الصحة والأطراف ذات العلاقة، إلا أن الوضع الحالي يستلزم وقوف المصحات إلى جانب المواطن ومباشرة إستقبال الحالات،

وفي ذات السياق تم مخاطبة جهات الاختصاص وحثهم على معالجة موضوع الديون المستحقة وتحمل مسؤولياتهم في هذا المجال مع المبادرة لتخصيص حساب مستقل لدفع هذه الالتزامات وآخر لدفع مقابل التعاملات الجديدة.

وفي ختام الاجتماع تم تحديد موعد آخر لمناقشة الآليات المقترحة مع كافة الخبراء والأطراف ذات العلاقة بما يكفل تبني وتنفيذ خطة استراتيجية فاعلة وقابلة للتنفيذ تنتهي بتوطين العلاج في الداخل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية