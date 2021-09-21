تايمز أوف مالطا: بعد توقف لأكثر من عامين مالطا تستأنف أول رحلة إلى ليبيا وعلى مثنها وزير الاقتصاد

ذكرت صحيفة تايمز أوف مالطا أمس الإثنين إن وزير الاقتصاد المالطي سيلفيو شمبري كان من بين ركاب أول رحلة مجدولة لمالطا إلى ليبيا منذ سنوات أن مالطا هي أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تستأنف الرحلات الجوية إلى ليبيا.

وأضافت الصحيفة المالطية إن استئناف الرحلات بين البلدين ستكون أسبوعية بين مطار مالطا الدولي والعاصمة الليبية طرابلس لأول مرة ، حيث كشف رئيس الوزراء روبرت أبيلا عن الخطط في شهر أبريل الماضي .

ويمثل خطوة رئيسية في توطيد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين التي قطعت فجأة بسبب الحرب الأهلية في ليبيا في أعقاب .

وأوضح شمبري من خلال مؤتمر صحفي عقد في طرابلس إلى جانب وزير النقل الليبي محمد سالم الشهوبي ، إن مالطا نقلت باستمرار الأفكار والمخاوف الليبية داخل المنتديات الدولية ولديها إيمان كبير بإمكانيات ليبيا.

أعرب الشهوبي عن أمله في أن تساهم الرحلة الأسبوعية في نمو الاقتصاد الليبي وازدهاره.

كما التقى شمبري خلال زيارته لليبيا مع نظيره وزير الاقتصاد محمد حويج لمناقشة السبل المحتملة للتعاون الاقتصادي بين البلدين.

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