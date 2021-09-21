ميناء مصراتة يستقبل ناقلات محمّلة بالوقود والمواشي

استقبلت منطقة الرسوّ في المنطقة الحرة مصراتة، بواخر تحمل على متنها مواشٍ، وبنزين، وحاويات بضائع.

وقد رست على الرصيف النفطي ناقلة المحروقات “أنوار ليبيا”، المملوكة للدولة، والتابعة للوكيل الملاحي شركة “العالمية”، وعلى متنها أكثر من 12ألف طنٍّ من وقود البنزين، المستورد من اليونان.

وشرعت الفرق الفنية في تفريغ حمولة ناقلة المواشي “نادر”، التابعة للوكيل الملاحي شركة “دلتا”، التي تحمل على متنها أكثر من 1300 رأس أغنام، و997رأس عجول مستوردة من إسبانيا.

وكانت باخرة الحاويات “ميد كون”، التابعة للوكيل الملاحي شركة “الممتاز”، قد وصلت قبل أيام، وعلى متنها 111حاويةً، بها سلع مستوردة من إسبانيا.

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