صنع الله يفتتح شركة للخدمات النفطية في لندن

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افتتح، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، الإثنين، شركة مرزق للخدمات النفطية المحدودة، في لندن.

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط، أن الشركة هي شركة خدمات تجارية تأسست في المملكة المتحدة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، وينصب التركيز الأساسي على خلق قيمة مضافة لأعمال استخراج البترول والغاز الطبيعي من خلال توفير الدعم لتمكين الشركات من تحسين عملياتها التجارية وتقييم أداء الشركات.

وأضافت، أن خدمات الشركة تشمل الأعمال الاستشارية وأبحاث ودراسات السوق وخدمات الأعمال، وسيتم توفير خدمات التخطيط الاستراتيجي وتطوير الأعمال والموظفين الهندسيين والفنيين وخدمات الدعم من قبل قسم الخدمات الاستشارية، إضافة إلى توفير معلومات السوق من خلال مجال أبحاث ودراسات السوق.

وقالت، إن الشركة ستقدم أيضًا قيمة لسلسلة التوريد الخاصة بشركات المؤسسة النفط الوطنية.

وأشارت إلى أن شركة مرزق ستضيف قيمة مضافة إلى المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها من خلال التعاون مع الشركات البريطانية الكبري، بما في ذلك مقاولو الهندسة والمشتريات والبناء الدوليون الرائدون، بطريقة تسليم المفتاح للمشاريع.