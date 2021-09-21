«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي (الثلاثاء 21 سبتمبر 2021)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.5292 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.3155 دينار، والجنيه الاسترليني 6.1955 دينار، والليرة التركية 0.5243 دينار، والدولار الكندي 3.5523 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2077 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2331 دينار، والدينار التونسي 1.6168 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.5043 دينار ليبي.

اسعار العملات مقابل الدينار الليبي

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021: