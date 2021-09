أسعار النفط ترتفع بعد خسائر 3 جلسات

عادت أسعار النفط للنمو، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وارتفعت بعد انخفاضها أمس الاثنين، بنحو 1%.

وبحسب ما أفادت وكالة “إنترفاكس”، فقد أظهرت الأسعار نموا اليوم للمرة الأولى في ثلاث جلسات.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 1.32% إلى 71.22 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام “برنت” العالمي بنسبة 0.99% إلى 74.65 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع “بلومبرغ”.

وجاء نمو أسعار النفط اليوم، في ظل مؤشرات على شح في الإمدادات الأمريكية، حيث تظهر بعض المؤشرات أن جزءا من الطاقة الإنتاجية في خليج المكسيك لن يتم استعادتها لعدة أشهر بسبب الأضرار التي سببها إعصار “إيدا”.

