بلدي مصراتة يجتمع مع بلدية قيصري التركية لمناقشة توقيع اتفاقية التوأمة غداً الأربعاء

اجتمع عميد وأعضاء المجلس البلدي مصراتة ووكيل ديوانها اليوم الثلاثاء، مع وفداً من بلدية قيصري الكبرى بدولة تركيا برئاسة عميدها “ممدوح بيوكيميليش”، هذا ويضم الوفد عدد من عمداء البلديات الأخرى الواقعة ضمن بلدية قيصري الكبرى، وبحضور رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة بالبلدية، ورئيس البورصة التجارية، وعدد آخر من رؤساء القطاعات ورجال الأعمال بالبلدية.

حيث يرافق الوفد خلال اقامته في بلدية مصراتة السفير التركي لدى ليبيا “كنان يلماز” والملحق التجاري في سفارة تركيا في ليبيا “يوسف يولدز” والقنصل العام للجمهورية التركية في مصراتة “قوركان قورميليتشيليلار” .

تم خلال الاجتماع مناقشة سبل تطوير العلاقات ما بين مختلف القطاعات في بلدية مصراتة وبلدية قيصري التركية، ويمهد هذا الاجتماع لتوقيع اتفاقية التوأمة مساء غداً الأربعاء.

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