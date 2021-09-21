تعرف على سعر الدولار مقابل الدينار الليبي عقب قرار سحب الثقة من حكومة الدبيبة من قبل مجلس النواب

أعلن المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، اليوم، سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة ، بأغلبية 89 نائبا من أصل 113 نائبا حاضرين لجلسة اليوم.

ونشرت صفحات مختصة بأسعار العملات في ليبيا سعر الدولار عقب قرار سحب الثقة من حكومة الدبيبة، حيث بلغ سعر الدولار مقابل الدينار الليبي 4.93 دينار في العاصمة طرابلس ومدينة زليتن.

وقبل ساعة من قرار سحب الثقة بلغ سعر الدولار ب4.940 دينار ليبي و4.945 دينار ليبي في مدينة زليتن.

وكان سعر الدولار الامريكي مقابل الدينار الليبي قد تراجع مساء يوم امس عند الاغلاق إلى 4.89 دينار.