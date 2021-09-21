وزارة النفط والغاز تصدر بياناً بعد قرار الحكومة ببقاء صنع الله في منصبه

أصدرت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية بياناً اليوم الاثنين طمئنت فيه كل العاملين في المواقع والحقول النفطية بأنها ومن خلال دورها الرقابي والإشرافي تدعم كل العاملين بالقطاع، وتسعى لتوفير الميزانيات اللازمة لبناء وتطوير البُنية التحتية لتكون قادرة على استيعاب الآمال المرجوة من رفع معدلات الإنتاج وفق الخطط التي تهدف لزيادة القدرة.

وحول قرار رئيس الحكومة الأخير، قالت الوزارة أنها ترّحب بهذا القرار الذي جاء بعد إجراءات تفهمتها – ولم توافق على جزءٍ كبيرٍ منها -، حيث أكدّت أيضاً على ضرورة الالتزام بالقوانين والقرارات ومخرجات الاجتماع الذي عُقد بتاريخ 5 سبتمبر 2021 برئاسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وعلى أهمية التقيد التام بالتشريعات النفطية – والذي كان عدم التقيد بها هو سبب الخلاف- حسب قول الوزارة.

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