متحدث مجلس النواب يوضح حقيقة إيقاف منحة الزواج أو منحة أرباب الأسر

صرح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب ” عبدالله بليحق ” أن الحكومة مستمرة في عملها فيما يتعلق بحاجات المواطن ولا صحة لما يُشاع من إيقاف منحة الزواج للشباب أو منحة أرباب الأسر أو أي شيء يتعلق بمصلحة المواطن واحتياجاته .

وذكر ” بليحق” ـ في تصريحه ـ أن القرار متعلق بوقف الاتفاقيات طويلة الأمد أو أي إجراءات من شأنها الخروج عن مهام الحكومة التي تم الاتفاق عليها حتى قبل اختيارها وهي (توحيد مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة بين الليبيين، وتوفير احتياجات المواطن اليومية، والتجهيز للانتخابات في موعدها 24 ديسمبر 2021. م.

و وبحسب تصريح “بليحق” أن المستشار ” عقيلة صالح ” رئيس مجلس النواب والسادة النواب في جلسة منح الثقة، أكد على أن الحكومة لم تلتزم بما كلفت به .

وقال “بليحق” أن الحكومة مؤقتة قد وقعت على اتفاقيات طويلة الأمد و أعمال تنمية وغيرها، التي قاربت الـ 50 مليار في ظل تردي للخدمات عن ذي قبل، كالكهرباء والصحة وغيرها.

وبين بليحق أن الحكومة مستمرة في أعمالها، على أن تكون حكومة تسيير أعمال ولا علاقة للقرار بخدمات المواطن وأي قرارات تخدمه .