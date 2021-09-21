اقتصاد

عاجل..الفطيسي يؤكد أن هناك خطأ في عدد النواب الذين صوتوا على سحب الثقة من الحكومة

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قال عضو مجلس النواب “عبد الغني الفطيسي” في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية أن هناك خطأ في جمع أصوات النواب الذين صوتوا على سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية .

وأفاد أن من صوت لسحب لم يصل للنصاب المطلوب وهو 86 وذلك بسبب خلل في آلية عدد الأصوات.

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

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