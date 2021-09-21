عاجل..الفطيسي يؤكد أن هناك خطأ في عدد النواب الذين صوتوا على سحب الثقة من الحكومة

قال عضو مجلس النواب “عبد الغني الفطيسي” في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية أن هناك خطأ في جمع أصوات النواب الذين صوتوا على سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية .

وأفاد أن من صوت لسحب لم يصل للنصاب المطلوب وهو 86 وذلك بسبب خلل في آلية عدد الأصوات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية