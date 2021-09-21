اقتصاد

الأعلى للدولة يعلن رفضه سحب الثقة من الحكومة من قبل مجلس النواب

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

أعلن المتحدث باسم المجلس الأعلى للدولة “محمد عبد الناصر” أنّ المجلس يرفض إجراءات سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية التي أعلن عنها مجلس النواب اليوم.

وقال “عبد الناصر” : ماحصل باطل وكل مايترتب عنه، وذلك لمخالفته الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.

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صحيفة صدى الاقتصادية

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